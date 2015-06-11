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بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد معبد الكرنك ويزور المصابين بالحادث الإرهابى

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قام محافظ الأقصر محمد بدر بجولة تفقدية فى معبد الكرنك صباح اليوم الخميس، حيث تجول فى منطقة البازارات وساحة انتظار السيارات، وتابع وصول عدد كبير من الأفواج السياحة إلى المعبد دون تأثير ملحوظ للحادث الذى وقع أمس.

واطمأن المحافظ من أصحاب البازرات والعمال على الأوضاع بالمنطقة وصافح عددا من السياح، وأكد لهم هدوء الأوضاع بالمحافظة وتوافر كافة الإجراءات الأمنية لحماية زوار الأقصر.

ومن جانبه أعلن مصطفى وزيرى مدير عام منطقة أثار العليا عن استقبال المعبد لأكثر من 1550 زائر من السياح من عدة جنسيات مختلفة، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل طبيعى داخل المعبد وكافة المناطق الأثرية بالمحافظة ويستمتع السياح بجولاتهم فى الأقصر.

من جهة أخرى اطمأن محافظ الأقصر على المصابين فى الحادث من المدنيين ورجال الشرطة أثناء زيارته لهم فى مستشفى الأقصر الدولى، ووجه بتوفير كافة الرعاية الطبية، وهم كل من الرائد أحمد عزمى والرقيب محروس أمين محمد وعاملين بكافتيريا المعبد.

محافظ الأقصر في جولة بمعبد الكرنك -اليوم السابع -6 -2015
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محافظ الأقصر في جولة بمعبد الكرنك

محافظ الأقصر في موقع انفجار ساحة الكرنك -اليوم السابع -6 -2015
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محافظ الأقصر في موقع انفجار ساحة الكرنك

محمد بدر يعاين موقع الحادث بالكرنك -اليوم السابع -6 -2015
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محمد بدر يعاين موقع الحادث بالكرنك

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جولة محافظ الاقصر بالكرنك -اليوم السابع -6 -2015
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جولة محافظ الاقصر بالكرنك

محافظ الأقصر يزور المصابين بمستشفي الاقصر الدولي -اليوم السابع -6 -2015
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محافظ الأقصر يزور المصابين بمستشفي الاقصر الدولي

بدر يتحدث مع السائحين حول جولاتهم بالكرنك -اليوم السابع -6 -2015
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بدر يتحدث مع السائحين حول جولاتهم بالكرنك


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مصر 365

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