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3 شقيقات "كفيفات" يحصلن على شهادة محو الأمية ويحفظن القرآن بالمنيا

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3 شقيقات "كفيفات" يحصلن على شهادة محو الأمية ويحفظن القرآن بالمنيا 3 شقيقات "كفيفات" يحصلن على شهادة محو الأمية ويحفظن القرآن بالمنيا
كرم اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا اليوم 3 شقيقات من قرية بنى أحمد الغربية بالمنيا، كانوا قد حرموا من نعمة البصر، إلا أنهن عزمن على مواصلة التعلم، وحصلن على شهادة محو الأمية، إلى جانب حفظ القرآن الكريم، حيث حفظت الأخت الكبرى القرآن كاملاً، والأخت الوسطى حفظت 24 جزءاً، والصغرى 18 جزءا، بالإضافة إلى تعلمهن العمل على الكمبيوتر وإجادته.

وقام المحافظ بإهدائهن جهاز الكترونى خاص بذوى الاحتياجات الخاصة للقراءة عليه، كما قرر صرف مكافأة مالية تشجيعا وتقديرا لتفوقهن .

وقال المحافظ، إنهن مثال للتحدى والإصرار والعزيمة الناجحة، وأن أخرجت العديد من العظماء من ذوى الاحتياجات الخاصة الذين لم يستسلموا لليأس ووصلوا بإبداعاتهم إلى العالمية مثل الدكتور طه حسين، وأكد أنهن نماذج رائعة للتحدى والإرادة.
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مصر 365

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