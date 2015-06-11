محلب: محافظ البنك المركزى أكد استعداد اتحاد البنوك لتطوير معهد القلب

أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن محافظ البنك المركزى، أكد أن اتحاد البنوك على استعداد تام، لتوفير الإمكانيات المادية اللازمة، لتطوير معهد القلب، وتزويده بكل ما يحتاجه، لتقديم خدمة علاجية متميزة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤس المهندس إبراهيم محلب، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، لاستعراض عدد من الموضوعات الخاصة بالملفات الاجتماعية، والاقتصادية، والخارجية.

وشدد محلب على متابعة أعمال تطوير معهد القلب، مع الاهتمام بتحسين الخدمة المُقَدَّمَة للمواطنين من خلاله، مضيفًا أن المجتمع بدأ يستجيب، قائلاً: "تلقيت اتصالات من عدد من أساتذة القلب بجامعة الإسكندرية، وأكدوا أنهم على استعداد للمساعدة، والمشاركة فى تطوير الخدمة للمرضى فى مستشفى سموحة".

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، ضرورة الاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية التى تُقَدَّم للمواطنين، والعمل على الارتقاء بها خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن المواطن، إذا شعر بتطور وتحسن الخدمة فى هذين القطاعين، سيكون لذلك أثر إيجابى كبير.

وأشاد رئيس الوزراء، بنجاح القمة الثلاثية الثالثة لرؤساء الدول والحكومات فى "الكوميسا"، وجماعة شرق أفريقيا والساداك، التى عُقِدَت أمس بمدينة شرم الشيخ، وأكد أنه توجد إرادة سياسية قوية لتعاون حقيقى بين الدول الأفريقية، وشكر وزير التجارة والصناعة، منير فخرى عبد النور، وكافة العاملين معه، والمشاركين فى نجاح تنظيم القمة بشكل لائق.