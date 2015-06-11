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محلب يأمر بمكافأة رجال شرطة وسائق لإحباطهم الحادث الإرهابى بالكرنك

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محلب يأمر بمكافأة رجال شرطة وسائق لإحباطهم الحادث الإرهابى بالكرنك محلب يأمر بمكافأة رجال شرطة وسائق لإحباطهم الحادث الإرهابى بالكرنك
توجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، خلال اجتماع الأسبوعى، اليوم الخميس، بالشكر لوزير الداخلية، ورجال الشرطة، على الجهود المبذولة لعودة الأمن والاستقرار، ومواجهة الإرهاب.

وأشاد بنجاح رجال الشرطة البواسل فى التصدى للمخطط الإرهابى، الذى استهدف معبد الكرنك بالأمس، مطالباً فى الوقت نفسه بأن تكون هناك خطة على أعلى مستوى لحماية المناطق السياحية.

كما توجه محلب بالشكر أيضاً للمسئولين المعنيين كوزير السياحة والآثار ومحافظ الأقصر، الذين تعاملوا مع الموقف باحترافية عالية، وكلف رئيس الوزراء، وزير الداخلية، الذى يقوم بزيارة اليوم للأقصر، بمكافأة رجال الشرطة، الذين ساهموا فى منع المحاولة الإرهابية أمس، وكذا السائق الذى أدلى بمعلومات عن المجموعة الإرهابية.
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مصر 365

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