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العاملون بمعبد الكرنك يستقبلون وزير الداخلية بهتافات مؤيدة للشرطة

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العاملون بمعبد الكرنك يستقبلون وزير الداخلية بهتافات مؤيدة للشرطة العاملون بمعبد الكرنك يستقبلون وزير الداخلية بهتافات مؤيدة للشرطة

11 يونيو 2015 | 3:35 مساءً

​استقبل العاملون في البازارات السياحية بمحيط معبد الكرنك في مدينة الأقصر، اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية خلال زيارته التفقدية للمعبد، اليوم الخميس، بالهتافات المؤيدة للقوات المسلحة والشرطة.
> واستمع الوزير لرواية بعض شهود العيان عن حادث الأمس وطالب الوزير جميع المواطنين بمساعدة رجال الأمن في مواجهة الأعمال التخريبية من خلال الإبلاغ عن أي شيئ مريب كما فعل السائق الذي أبلغ قوات الشرطة عندما اشتبه في الارهابيين الثلاثة بالأمس.
> وأكد وزير الداخلية في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، على أن الوزارة والدولة ستكرم كل من شارك في التصدي للهجوم الإرهابي بالأمس.

2015-06-11

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