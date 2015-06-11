سواروفسكي تتألق خلال إطلاق مجموعتها الجديدة بإسم حدائق الشتاء

أقامت سواروفسكي، ولأول مرة في دبي، عرضاً لمجموعتها من المجموهرات والأكسسوارات لخريف وشتاء 2015 / 2016 التي تحمل اسم "حدائق الشتاء" (Winter Garden). مع هذه المجموعة متنوعة الاستخدامات، المواكبة لصيحات الموضة والتي تلبي متطلبات السيدة العصرية ومتعددة النشاطات، عبّرت سواروفسكي عن جوهر قيمها كما أبرزت لمسة من الرهافة والتألق.

دعت سواروفسكي نخبة مجتمع المدينة إلى الردهة الشاطئية الهادئة والجديدة بالكامل، "كوف بيتش" (Cove Beach). وتضمنت قائمة الضيوف مشاهير محليين نذكر منهم يالدا غول شريفي، نهى الشربيني، عُلا فرحات، منار الهنائي، بالإضافة إلى المدوّنين العالميين، فيستي من هنغاريا عن "فيستي إن ستايل" (Festy in Style)، "أوجينيا" من روسيا عن "آبلبامز" (Applebums)، زهرة إيليف تاس من تركيا، هانا دروزدوفا وفيرونيك فرانكوفا من تشيكيا عن "تشيك شيكس" (Czech Chicks) وتامارا غونزاليس بيريا من بولونيا. استمتع الضيوف بالكوكتيلات المنعشة، قبل الجلوس لمشاهدة العرض، حيث تألقت عارضات الأزياء بجمالهن وأناقتهن الخلاّبة مع مجوهرات وأكسسوارات أنيقة ورائعة من مجموعة "حدائق الشتاء" وتميّزن بإطلالاتهن المذهلة التي أعدتها لهن "شيسايدو" (Shiseido).

لهذه المناسبة، قال نائب رئيس منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط في سواروفسكي، "تغمرني سعادة كبيرة لوجودي الليلة هنا معكم جميعاً من أجل الاحتفال بإطلاق مجموعة سواروفسكي، "حدائق الشتاء"، لخريف وشتاء 2015. تسعى سواروفسكي لأن يكون كل يوم مميزاً وإلى تعزيز تألق السيدات مع تصاميم مبتكرة وعصرية متألقة ومرهفة. ليبدأ العرض."

وأعربت مدوّنة الموضة والأزياء الإقليمية يالدا غول شريفي عن سرورها لحضور العرض الأول قائلة، "أية فتاة لا تحب تألق سواروفسكي؟ إن جزء الأناقة والشخصية الملكيتين الأنثويتين."

عُززت مجموعة "حدائق الشتاء" لخريف/شتاء 2015 – 2016 بلمسات ومزايا سواروفسكي، أما الوحي في تصميمها فلقد جاء من الطبيعة، وتحديداً من الحدائق. وتقول مديرة الإبداع الفني، ناتالي كولن، "الطبيعة نبع لا يجف من الالهامات، وبعد احتفالنا بالزهور التي جسدناها في آخر مجموعة للربيع/الصيف، ننظر الآن إلى عالم النباتات والحياوانات لنستوحي أفكاراً خريفية جديدة. لقد استمديت إلهامي من الأقشمة التي صوّرت طبيعة مثالية مثل البساطات المميزة التي تُعلق على جدران القصور في الريف الإنجليزي وأقمشة المخمل المخرّمة، بالإضافة إلى الدانتيل للتزيين الذي يضفي طابعاً من الأنوثة والرومانسية. خلال مراحل التصميم، حوّلناها إلى جواهر عصرية مع لمسات من التاريخ". وتتحول أوراق الشجر إلى أعمال فنية مع تخريم يشبه الدانتيل، والكائنات والفراشات الليلية إلى قلادات أنيقة، في لوحة من ألوان الزهور البرية وأصناف التوت.

وتقدم المجموعة عرضاً غنياً من التصاميم سهلة الارتداء تمتد من السرمدية إلى الأنيقة ومن الناعمة إلى الجريئة، مما يضمن توفر قطعة لكل مناسبة مهما كانت.

تشكل منطقة الشرق الأوسط سوقاً مهمة بالنسبة للعلامة التجارية، بالتالي، تجذب إليها أشخاصاً مؤثرين إقليمياً ودولياً. أما إقامة عرض لزبائن سواروفسكي الراقين فهو أمر طبيعي.

ويقول المدير التنفيذي العام لمنطقة الشرق الأوسط في سواروفسكي، فريديريك بيرنينغ، "كوننا اليوم إحدى العلامات التجارية للمجوهرات الرائدة عالمياً التي تبحث بشكل متواصل عن الابتكار والابداع، أصبح منطقياُ جداً لسواروفسكي أن تستضيف الحفل المميز لإطلاق مجموعتها الخاصة للخريف والشتاء هنا في دبي. ومن خلال التقديم على خشبة العرض، نحن على ثقة تامة أن الحضور سيقدّر الطريقة التي تستطيع فيها المجوهرات أن تغيّر الإطلالات في كل يوم."