تصاميم زهير مراد هي خيار النجمات الأول لإطلالة عالمية

عرف المصمم زهير مراد كمصمم هوليوود الأول، وهو كذلك الخيار الأول للنجمات العربيات إذا أردن الظهور بإطلالات هوليوودية جذابة في مناسبات السجادة الحمراء أو في حفلاتهن الغنائية.

تطول قائمة المعجبات بتصاميم زهير مراد في العالم العربي، فقد عرفت المغنية هيفاء وهبي كواحدة من أكبر معجباته، إذ يتكرر ظهورها بتصاميمه في حفلاتها ومناسباتها مرة بعد أخرى، ومؤخراً ظهرت بفستان وردي قصير على مسرح "ستار أكاديمي"، حيث بدت أنيقة وجذابة، وتنافسها على تصاميمه النجمة نوال الزغبي التي تألقت في إطلالاتها الأخيرة بتصاميم ملكية جميلة تحمل توقيعه ولمسته المتميزة فبدت متألقة كعادتها.

وبالحديث عن إطلالات النجمات من زهير مراد لابد أن نذكر إطلالة نانسي عجرم في مهرجان موازين السابق، حيث خطفت الأنظار بتصميم وردي ناعم، فبدت كالباربي على مسرح الحفل.

ولم تغب تصاميم زهير مراد عن آخر حفلات السجادة الحمراء في الوطن العربي، حيث كانت اختيار الممثلة المتألقة نادين نسيب نجيم بإطلالة ملكية باللون الوردي، كما اختارت الشقيقتان رينا ورومي شيباني ملكتا جمال لبنان السابقتان تصاميم مميزة باللون الأبيض.

أما في الحفلات العالمية فلابد من أن تظهر بصمة مصممنا المبدع في أكثر من إطلالة، إذ تلجأ إليه من تريد أن تكون متفردة بإطلالة أنيقة لتحصل بها على مكانة بارزة في قائمة أجمل الإطلالات، مثل: إطلالة لي بينغ بينغ Li Bingbing في مهرجان كان الشهر الماضي، وإطلالة العارضة المتألقة كريسي تيغان Christine Teigen بتصميم أنيق في حفل الأوسكار، وإطلالة كاتي بيري Katy Perry البراقة في حفل Grammy هذا العام، وجذبنا التنوع في إطلالات النجمات التي يوقعها زهير مراد، فمرة تظهر جينيفر لوبيزJennifer Lopez كسيدة أنيقة بلوك درامي جميل باللون الأسود، ومرة أخرى تظهر بإطلالة أميرة من أميرات ديزني بفستان قصير وتصميم ناعم.

شاهدي معنا أجمل تصاميم زهير مراد في إطلالات النجمات العربيات والأجنبيات، وشاركينا برأيك.