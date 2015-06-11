أنوثة وفخامة لا تقاومان في مجموعة "مايكل كورس" لشتاء 2016

قدّم Michael Kors مجموعته الجديدة لموسم خريف وشتاء 2015-2016 في نيويورك، ضمن أسبوع الموضة، في شهر فبراير الماضي . وكالعادة نجحKors بإثبات تجدّد الدار وإبداعها، من خلال التصاميم التي حملت الكثير من المعاني والجمال، والتي من الصعب مقاومتها من معظم النساء العاشقات للموضة.

كانت مجموعة الشتاء متنوّعة بشكل كبير، ضمّت السراويل الواسعة والتنانير التي وصلت حتى الركبة، الكاب ، المعاطف الثقيلة، ومعاطف الفرو، كما فساتين الكوكتيل وفساتين السهرة. وقد حملت المجموعة عدداً من التناقضات التي جعلتها تتفرّد ، حيث كان هناك دمج بين الأسلوب الذكوري ، من القصّات المستقيمة والقطع المستوحاة من خزانة الرجل، كالبدلات والقمصان مع الياقات الكبيرة، أو الأحذية الجلدية المسطّحة الكعب ، وبين الأسلوب الفائق الأنوثة، الذي ظهر واضحاً في الكشاكش وفي الأقمشة الفاخرة اللامعة، كما في القصّات المرهفة والقريبة من الجسم.

تنوّع كبير في الأقمشة شهدته المجموعة، حيث شملت الداماسكو، التويد، الفرو، الصوف، الجوخ، الكريب وغيرها. أما الألوان، فضمّت تدرّجات البيج الهادئة، الأسود، الأبيض، الكحلي، والأخضر.

أما الأكسسوار، فقد كان هناك مزيج من عدّة أنماط ، سواء أحذية الأوكسفورد Oxford المريحة المصنوعة من الجلد والتي منحت الإطلالات جديّة ، أو الأحذية الأنيقة المستوحاة من الخمسينيّات، وحقائب اليد التي تشبه حقيبة الطبيب بحجم أصغر، والأحزمة على الخصر، والتي لعبت دوراً أساسيّاً في المجموعة.

سنتركك الآن لتسمتعي بما قدّمة Michael Kors من إبداع في مجموعة خريف وشتاء 2015-2016. تمعّني بالتفاصيل، وأخبرينا رأيك بالتصاميم.

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