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من برأيك الأكثر أناقة تيم حسن أم يوسف الخال؟

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من برأيك الأكثر أناقة تيم حسن أم يوسف الخال؟ من برأيك الأكثر أناقة تيم حسن أم يوسف الخال؟

الخميس 11-06-2015 15:10

يتشارك الممثلان الوسيمان تيم حسن ويوسف الخال بطولة مسلسل "تشيللو"، الذي سيعرض في شهر رمضان الكريم القادم، إلى جانب نادين نجيم. كما يتشارك الإثنان حسّ عالٍ في الأناقة، وذوق رفيع في الموضة، جعلنا نقع في حيرة، حين قرّرنا اختيار الأكثر أناقة. فهل بإمكانك المساعدة والاختيار؟
يتمتع الاثنان بأسلوب راقٍ يجمع بين المعاصر والكلاسيكي، لهذا هما متقاربان جدّاً في الأسلوب، حيث ولفترات الصباح، يفضّلان سروال الجينز المريح مع القمصان القطنيّة بقصّة البولو أو القصّة التقليديّة البسيطة، وفي المساء، وللإطلالات الرسميّة أو للسجّادة الحمراء، نراهما في أجمل البدلات الرسميّة الكلاسيّكة أو المعاصرة أحياناً. ويحرص كلاهما على الانتباه لأدقّ التفاصيل، من ربطات عنق، أكسسوارت، أحذية، وغيرها...
ليوسف أسلوب أكثر جرأة بقليل من تيم، ولا سيّما في الإطلالت الصباحيّة، بينما تيم تقليدي قليلاً في خياراته.
جمعنا اليوم بعض أبرز إطلالاتهما في فترات مختلفة من اليوم، وفي مناسبات متعدّدة، لعلك تستطيعين من خلالها انتقاء النجم الأكثر أناقة، برأيك.

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