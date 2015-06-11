«لو قربت يا باشا هنعرفك الجلاشة» في أحراز التخابر مع قطر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، فض أحراز “كريمة الصيرفي” إحدى متهمات القضية المعروفة إعلامياً بـ ” التخابر مع قطر ” مستهلة جلسة اليوم بعرض محتوى الـ ” هارديسك ” المدرج ضمن قائمة أحراز المتهمة .

واحتوى أول المجلدات التي تضمنها الحرز على 18 صورة منها صور لوالد المتهمة “أمين الصيرفي ” والمتهم بذات القضية بإحدى الدول الأجنبية التي لم يتم التعرف عليها فضلاً عن آخرى لتصميمات داعمة للثورة السورية واخري لصور مسيرات داعمة للرئيس المعزول “محمد مرسي ” غلب عليها الحضور النسائي وبرز من بينها صورة لأحد الشباب رافعاً للافتة تهديدية كان نصها ” لو قربت يا باشا هنعرفك الجلاشة “.

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام .