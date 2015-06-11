قاضي «التخابر» يتحفظ على كاميرا مصور لتصويره الأحراز

تحفظت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، على الكاميرا الخاصة بمصور إحدى الجرائد بعد أن تلاحظ لها تصويره لمحتوى الأحراز المعروض على شاشات العرض بالمحكمة المنعقدة باكاديمية الشرطة

بدأت الواقعة حينما كان عرض محتويات احراز المتهمة الهاربة ” كريمة الصيرفي ” ليلاحظ القاضي احد المصورين وهو يقوم بتصوير المعروض عبر الشاشة الموجودة بقفص المتهمين ليأمر المستشار رئيس المحكمة بإيقاف العرض والتحفظ على الكاميرا وامر بمغادرة المصور الصحفي بعد تدوين بياناته , يأتي ذلك الإجراء بعد ان رأت المحكمة ان هناك مخالفة لقرارها السابق بعدم تصوير الأحراز.