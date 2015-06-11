«تمجيد حسن البنا» و «شعار الإخوان» بأحراز قضية التخابر

تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي عرض محتويات الهارديسك المٌحرز مع المتهمة الهاربة ” كريمة الصيرفي ” المتهمة بقضية ” التخابر مع قطر ” .

وبرز من بين المعروض مقطع مصور لأغنية تحميسية تٌمجد من المرشد المؤسس لجماعة الإخوان المسلمين ” حسن البنا ” وكان المقطع عبارة عن عدد من الصور بدأت بصورة لشعار الجماعة وعلمها تلاها صور بـ ” البنا ” نفسه .

واستعرضت المحكمة في هذا السياق برامج مسجلة بعنوان ” معالم منهج الإخوان من واقع رسائل الإمام ” يقدمه عضو مكتب الإرشاد السابق ” محي حامد ” يتحدث فيه عن المنهج الإخواني وبدا لافتاً الى ان موقع التصوير كان مكتب فاخر يعلوه صورة لـ ” حسن البنا ” و ” شعار الجماعة ” .

وفي هذا السياق عرضت المحكمة مقطع من برنامج مسجل أُذيع عبر قناة الجزيرة القطرية مدح فيه البرلماني السابق ” مصطفى الفقي ” قدرة الإخوان على التنظيم لافتاً لعلمه بأن شباب الجماعة هو من حمى الثوار يوم موقعة الجمل .