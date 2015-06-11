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مقتل وإصابة شخص في خلافات ثأرية بأسيوط

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مقتل وإصابة شخص في خلافات ثأرية بأسيوط مقتل وإصابة شخص في خلافات ثأرية بأسيوط

أرشيفية

اندلعت مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين فى قرية “عرب مطير” التابعة لدائرة مركز الفتح، بمحافظة أسيوط، إثر خلافات ثأرية، وقُتِلَ شخص، وأُصيب آخر.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد شلبى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ من الأهالى، بوقوع تبادل لإطلاق النيران بين عائلتين، مقيمين بقرية “عرب مطير”، أثناء وجودهم بقرية بنى مر، ووقوع قتيل ومصاب.

وبالانتقال، تبين مقتل شخص، وإصابة آخر، بسبب الخلافات الثأرية بين العائلتين، ونُقِلَت الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام، والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وجارى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط مرتكبى الواقعة.

 

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