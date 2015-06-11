خلى بالك.. النكد بيكرمش الوش ويحنى الظهر

ليه تكون نكدى لما ممكن تفرفش وتفضل شباب على طول، سؤال يطرحه الدكتور فؤاد محمود أخصائى النفسية، والذى أكد على أن النكد سبب رئيسى فى فقدان الشعور بمتعة الحياة، وتقليص اللحظات الجميلة التى يعيشها الإنسان، وتكدير صفو الحياة والتركيز على سلبياتها فقط لا غير، كما أنه يفقد الشخص عنفوان الشباب والإقبال على الحياة وفقدان الحيوية وسرعة الحركة والاستمتاع بالأحداث اليومية، مما يظهره بمظهر شائخ.

وأوضح فؤاد أن النكد، هو تعبير دارج يعكس حالة الشعور بالأسى، والتى تعقب التعرض لضغوط نفسية أو عصبية أو عملية وذهنية، أو دون سبب واضح، وأضراره النفسية والعضوية أيضا لا حصر لها، ولفت أخصائى النفسية إلى أن النكد سبب حقيقى وراء كرمشة الوجه، وتغيير ملامح الوجه والجسم الطبيعية، فهو يساعد على انحناء الجسم، والشعور بالعجز والكسل ما يساعد على ظهور الشخص النكدى بهيئة عجوزة تزيد على عمره سنين.

وتابع أخصائى النفسية أن النكد والشعور بالأسى يؤثر جديا على حالة البشرة التى تظهر شاحبة وشديدة الخفوت وغير لامعة، كما يساعد على ظهور علامات التقدم فى العمر عليها، كما يؤثر الأسى والشعور بالحزن على طريقة تفكير الإنسان، وطبيعة اختياره لكلماته ويتحكم فى اختياراته، لذا يظهر هذا الشخص الكئيب بحالة مزرية غير مقبل على الحياة كالشباب، ويظهر مظهر الشائخين.