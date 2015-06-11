أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

خلى بالك.. النكد بيكرمش الوش ويحنى الظهر

Google+ Print
خلى بالك.. النكد بيكرمش الوش ويحنى الظهر خلى بالك.. النكد بيكرمش الوش ويحنى الظهر
ليه تكون نكدى لما ممكن تفرفش وتفضل شباب على طول، سؤال يطرحه الدكتور فؤاد محمود أخصائى النفسية، والذى أكد على أن النكد سبب رئيسى فى فقدان الشعور بمتعة الحياة، وتقليص اللحظات الجميلة التى يعيشها الإنسان، وتكدير صفو الحياة والتركيز على سلبياتها فقط لا غير، كما أنه يفقد الشخص عنفوان الشباب والإقبال على الحياة وفقدان الحيوية وسرعة الحركة والاستمتاع بالأحداث اليومية، مما يظهره بمظهر شائخ.

وأوضح فؤاد أن النكد، هو تعبير دارج يعكس حالة الشعور بالأسى، والتى تعقب التعرض لضغوط نفسية أو عصبية أو عملية وذهنية، أو دون سبب واضح، وأضراره النفسية والعضوية أيضا لا حصر لها، ولفت أخصائى النفسية إلى أن النكد سبب حقيقى وراء كرمشة الوجه، وتغيير ملامح الوجه والجسم الطبيعية، فهو يساعد على انحناء الجسم، والشعور بالعجز والكسل ما يساعد على ظهور الشخص النكدى بهيئة عجوزة تزيد على عمره سنين.

وتابع أخصائى النفسية أن النكد والشعور بالأسى يؤثر جديا على حالة البشرة التى تظهر شاحبة وشديدة الخفوت وغير لامعة، كما يساعد على ظهور علامات التقدم فى العمر عليها، كما يؤثر الأسى والشعور بالحزن على طريقة تفكير الإنسان، وطبيعة اختياره لكلماته ويتحكم فى اختياراته، لذا يظهر هذا الشخص الكئيب بحالة مزرية غير مقبل على الحياة كالشباب، ويظهر مظهر الشائخين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365