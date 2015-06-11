أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غضب رؤساء لجان الثانوية بالمنصورة بسبب مد عملهم لتصحيح عينة امتحان العربى

Google+ Print
غضب رؤساء لجان الثانوية بالمنصورة بسبب مد عملهم لتصحيح عينة امتحان العربى غضب رؤساء لجان الثانوية بالمنصورة بسبب مد عملهم لتصحيح عينة امتحان العربى
حالة من الغضب يعيشها معلمو الثانوية العامة، أثناء تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية بمدرسة المنصورة الثانوية، للإبقاء عليهم داخل حجرات التصحيح للساعة الرابعة عصرا، وعدم مغادرة المكان، رغم أنهم ينهون عملهم من تصحيح العينة العشوائية فى قرابة الساعة الواحدة ظهرا.

قال محمد عزام، مقدر درجات بمدرسة الثانوية العسكرية بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، إنه فوجئ بقيام رئيس الكنترول، فى المدرسة يقوم بالموافقة لبعض اللجان للخروج فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، فيما قام بمنع 18 من مسئولى اللجان وحجرات التصحيح والإبقاء عليهم حتى تمام الرابعة عصر اليوم الخميس.

وطالب رئيس الكنترول جميع الحجرات بعدم مغادرة المدرسة إلا بعد الانتهاء من تصحيح مادة اللغة العربية.

وأضاف محمود فودة، مدرسة لغة عربية بمدرسة المنصورة، أنه بدءًا من الثلاثاء الماضى تم تكليفنا بتصحيح العينة العشوائية للغة العربية، فوجئنا بقيام رئيس الكنترول بعدم السماح لكل من ينهى عمله من التصحيح إلا الساعة الرابعة عصرا رغم أن هناك لجانا انتهت من التصحيح الساعة الواحدة ظهرا.

وأكد محمود أن معظم المصححين معلمون فوق الخمسين عاما، ويعملون مدرسين بالثانوية العامة ويأتون من مناطق بعيدة ومتفرقة، ما يمثل عليهم عبئا بدنيا وإرهاقا نفسيا.

وأشار محمود إلى وجود 18 حجرة بها 33 معلما يعبرون عن استيائهم ويطالبون الوزير بضرورة السماح لمن ينهى عمله بالانصراف للعمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365