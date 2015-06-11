غضب رؤساء لجان الثانوية بالمنصورة بسبب مد عملهم لتصحيح عينة امتحان العربى

حالة من الغضب يعيشها معلمو الثانوية العامة، أثناء تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية بمدرسة المنصورة الثانوية، للإبقاء عليهم داخل حجرات التصحيح للساعة الرابعة عصرا، وعدم مغادرة المكان، رغم أنهم ينهون عملهم من تصحيح العينة العشوائية فى قرابة الساعة الواحدة ظهرا.

قال محمد عزام، مقدر درجات بمدرسة الثانوية العسكرية بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، إنه فوجئ بقيام رئيس الكنترول، فى المدرسة يقوم بالموافقة لبعض اللجان للخروج فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، فيما قام بمنع 18 من مسئولى اللجان وحجرات التصحيح والإبقاء عليهم حتى تمام الرابعة عصر اليوم الخميس.

وطالب رئيس الكنترول جميع الحجرات بعدم مغادرة المدرسة إلا بعد الانتهاء من تصحيح مادة اللغة العربية.

وأضاف محمود فودة، مدرسة لغة عربية بمدرسة المنصورة، أنه بدءًا من الثلاثاء الماضى تم تكليفنا بتصحيح العينة العشوائية للغة العربية، فوجئنا بقيام رئيس الكنترول بعدم السماح لكل من ينهى عمله من التصحيح إلا الساعة الرابعة عصرا رغم أن هناك لجانا انتهت من التصحيح الساعة الواحدة ظهرا.

وأكد محمود أن معظم المصححين معلمون فوق الخمسين عاما، ويعملون مدرسين بالثانوية العامة ويأتون من مناطق بعيدة ومتفرقة، ما يمثل عليهم عبئا بدنيا وإرهاقا نفسيا.

وأشار محمود إلى وجود 18 حجرة بها 33 معلما يعبرون عن استيائهم ويطالبون الوزير بضرورة السماح لمن ينهى عمله بالانصراف للعمل.