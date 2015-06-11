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"مرافق الإسكندرية" تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من أمام المدارس

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"مرافق الإسكندرية" تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من أمام المدارس "مرافق الإسكندرية" تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من أمام المدارس
شنت شرطة المرافق بالإسكندرية حملة مكبرة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر - المنتزه أول، قادها العميد محسن إبراهيم عبد الحميد مدير شرطة المرافق؛ وذلك فى ضوء خطة مديرية أمن الإسكندرية للتصدى الحاسم والجاد لكافة صور الخروج على الشرعية والقانون وتفعيل دور شرطة المرافق فى التواجد الأمنى الفعال.

واستهدفت الحملة رفع وإزالة كافة الإشغالات الثابتة والمتحركة من الطرق الرئيسية والميادين الهامة والمناطق المزدحمة بالباعة الجائلين والأسواق وإزالة جميع الإشغالات من أمام المدارس.

وشملت الحملة مناطق شارع الجلاء وسيدى جابر محطة وميدان الساعة، واستهدفت الحملة ضبط حركة الشارع والحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين وتسيير حركة المرور وضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون.
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