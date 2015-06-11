ضبط 200 لفافة بانجو و7 تذاكر هيروين بحوزة عاطلين في أسوان

تمكنت حملة من مباحث المخدرات بأسوان من ضبط كلا من المتهم ” ر. ر. جمعة “-22 سنة- عاطل- ومقيم نجع المحطة قسم أول أسوان، وبحيازته عدد 200 لفافة بداخلها نبات البانجو المخدر، تحرر المحضر رقم (1753) إداري قسم ثان أسوان لسنة 2015م .

و ضبط المتهم ” أسامة م ” 47 سنة- عاطل -ومقيم النجاجرة مركز كوم امبو، وبحيازته عدد 7 تذاكر من مادة الهيروين

> تحرر المحضر رقم (2707) إداري مركز كوم امبو لسنة 2015م . وجارى عرض المتهمين على النيابة .