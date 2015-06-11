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ضبط 200 لفافة بانجو و7 تذاكر هيروين بحوزة عاطلين في أسوان

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ضبط 200 لفافة بانجو و7 تذاكر هيروين بحوزة عاطلين في أسوان ضبط 200 لفافة بانجو و7 تذاكر هيروين بحوزة عاطلين في أسوان

11 يونيو 2015 | 2:39 مساءً

أرشيفية

 تمكنت حملة من مباحث المخدرات بأسوان من ضبط كلا من المتهم ” ر. ر. جمعة “-22 سنة- عاطل- ومقيم نجع المحطة قسم أول أسوان، وبحيازته عدد 200 لفافة بداخلها نبات البانجو المخدر، تحرر المحضر رقم (1753) إداري قسم ثان أسوان لسنة 2015م .

و ضبط المتهم ” أسامة م  ” 47 سنة- عاطل -ومقيم النجاجرة  مركز كوم امبو، وبحيازته عدد 7  تذاكر من مادة الهيروين
> تحرر المحضر رقم (2707) إداري مركز كوم امبو لسنة 2015م . وجارى عرض المتهمين على النيابة .
2015-06-11

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