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فوز الشاعر السويسي أحمد عايد بالمركز الأول للشعربديوان «خريطة إلى المنفى»

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فوز الشاعر السويسي أحمد عايد بالمركز الأول للشعربديوان «خريطة إلى المنفى» فوز الشاعر السويسي أحمد عايد بالمركز الأول للشعربديوان «خريطة إلى المنفى»

 أعلن المجلس الأعلي للثقافة عن فوز الشاعر السويسي أحمد عايد بالمركز الأول فى مسابقة لجنة الشعر عن ديوانه “خريطة إلى منفى “.

 حيث أقيمت أمس بقاعة المجلس الأعلي للثقافة حفل أعلان الفائزين وتسليم جوائز المسابقة بحضور الدكتور على عفيفي رئيس المجلس والدكتور محمد عبد المطلب مقرر لجنة الشعر ولفيف من الشعراء والمثفين وقيادات مجلس الثقافة ، حيث تم تكريم أحمد عايد خلال الحفل وسط أشادة بديوانه من كبار الشعراء.

 يذكر أن مسابقة المجلس الاعلي للثقافة فى الشعر تقام سنويا تحت رعاية المجلس الاعلي للثقافة فى مجالات الفصحة والعامية للدواوين غير المنشورة للشباب تحت سن 35 سنه ، ويذكر أن المسابقة متوقفه منذ 4 سنوات بسبب الاحداث السياسية التى مرت بها .

 كانت أعلنت منظمة شعراء بلا حدود نتائج مبادرة أفضل مئة شاعر عربي لعام 2013 ، حيث وقع الأختيار على الشاعر أحمد عايد أحد ليكون ضمن قائمة أفضل 100 شاعر بالوطن العربي ، كما حصل عايد على المركز الثاني بالمسابقة الاخير للشعر بمركز طلعت حرب الثقافي بالقاهرة ، والمركز الأول فى المسابقة المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة.

 وصدر للشاعر دواوين من قبل تحت عنوان ” رماد أخضر ، المعتزل ” وتم عرض الدواوين فى معرض الكتاب الاخير ، ومن الننتظر أن يصدر له الديوان الفائز قريبا عن المجلس الأعلي للثقافة.

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