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مصور "اليوم السابع" لمحكمة قاتل شيماء الصباغ: لم ألتقط هذه الصور

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مصور "اليوم السابع" لمحكمة قاتل شيماء الصباغ: لم ألتقط هذه الصور مصور "اليوم السابع" لمحكمة قاتل شيماء الصباغ: لم ألتقط هذه الصور
استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله والى شهادة شهود الإثبات فى محاكمة المتهم بقتل الناشطة "شيماء الصباغ"، وقال "إسلام أسامة" مصور "اليوم السابع": شاهدت المجنى عليها بالمسيرة قبل إصابتها، كانت تقف فى محيط ميدان طلعت حرب بجوار الشركة الجوية الفرنسية، وتحاول الهرب باتجاه ميدان التحرير منطلقة من ميدان طلعت حرب وعندما عرض الدفاع على الشاهد صورة لمقتل شيماء قال إنه لم يلتقط هذه الصورة.

كان المستشار هشام بركات النائب العام أحال ضابط أمن مركزى مكلف بفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات لاتهامه فى القضية رقم 805 لسنه 2015 المقيدة برقم 48 لسنة 2015، بإطلاق الرصاص على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، يوم 24 يناير الماضى ما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، وإصابة غيرها من المتظاهرين.

ووجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت لـ"شيماء"، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.

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