محامى "شيماء الصباغ" يلوم النيابة.. والقاضى: لا لوم أو عتاب للنيابة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة منذ قليل برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان وعمرو محمد فوزى صادق، بحضور سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل ويحيى أحمد وأحمد حسين وكلاء النيابة بسكرتارية أحمد فهمى، إلى مرافعة محمد عبد الجواد المحامى المدعى بالحق المدنى عن أحد المصابين يوم مقتل الناشطة "شيماء الصباغ"، فقال:>إنه يوجه اللوم إلى النيابة العامة، وهنا تدخل القاضى وعنفه قائلا:ل ا لوم يوجه للنيابة، فرد المحامى "أوجه العتاب يافندم"، فرد القاضى "لاعتاب ولا لوم".

كان المستشار هشام بركات النائب العام أحال ياسين محمد حاتم صلاح الدين - 24 سنة ملازم أول بقطاع ناصر للأمن المركزى - والمكلف بفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات لاتهامه فى القضية رقم 805 لسنة 2015 المقيدة برقم 48 لسنة 2015، بإطلاق الرصاص على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، يوم 24 يناير الماضى ما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، وإصابة غيرها من المتظاهرين.

ووجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت لـ"شيماء"، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.

- محامية بقضية "شيماء الصباغ" تبدأ بكلمة للشاعر "تميم البرغوثى".. والقاضى: نعم مين

- مصور "اليوم السابع" لمحكمة قاتل شيماء الصباغ: لم ألتقط هذه الصور

- المدعى بالحق المدنى يطالب بإدراج لواء ومجند كشريكين فى مقتل شيماء الصباغ