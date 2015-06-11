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القبض على متهم بتمويل عناصر تنظيم "بيت المقدس" الإرهابى فى سيناء

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القبض على متهم بتمويل عناصر تنظيم "بيت المقدس" الإرهابى فى سيناء القبض على متهم بتمويل عناصر تنظيم "بيت المقدس" الإرهابى فى سيناء
أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء، أن جهاز الأمن الوطنى بالعريش ألقى القبض على "مصطفى الشوربجى"، ويحمل اسمًا حركيًا "ماريو" 25 سنة متهم بتمويل عناصر بيت المقدس، وحلقة وصل بينهم وبين ممولين آخرين من تنظيم الإخوان.

وقال المصدر إن معلومات جهاز الأمن الوطنى تشير إلى تورطه، وتم رصده فى أحد أحياء مدينة العريش ومحاصرة المنزل المختبئ به وضبطه واقتياده إلى مقر أمنى، حيث يجرى استجوابه.

وأوضح المصدر أن معلومات مهمة ستحصل عليها أجهزة الأمن عن مصادر تمويل الجماعات الإرهابية بسيناء وفقًا لاعترافات المقبوض عليه.

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مصر 365