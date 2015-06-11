برى يستنكر مجزرة جبهة النصرة فى قرية درزية بشمال سوريا

استنكر رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى "المجزرة التى ارتكبها مسلحو جبهة " النصرة" الارهابية ضد أبناء بلدة قلب لوزة (الدرزية ) فى إدلب بشمال سوريا".

وأجرى برى اليوم، اتصالات عدد من القيادات الدينية والسياسية الدرزية فى لبنان منها شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ نعيم حسن، رئيس اللقاء الديمقراطى النائب وليد جنبلاط، رئيس الحزب الديمقراطى اللبنانى النائب طلال ارسلان، رئيس حزب التوحيد العربى الوزير السابق وئام وهاب

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