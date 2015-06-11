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إحالة 24 موظفا بإدارة غرب الزقازيق للشئون الاجتماعية للمحاكمة التأدبية

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إحالة 24 موظفا بإدارة غرب الزقازيق للشئون الاجتماعية للمحاكمة التأدبية إحالة 24 موظفا بإدارة غرب الزقازيق للشئون الاجتماعية للمحاكمة التأدبية
قررت المستشارة عبير جمال رئيس النيابة الإدارية بالزقازيق، بمحافظة الشرقية، إحالة 24 موظفا بإدارة غرب الزقازيق للشئون الاجتماعية، للمحاكمة التأديبية لقيامهم بتزوير شهادات طبيبة للحصول لتقديمهما لجهة عملهم، للتستر على فترة انقطاعهم عن العمل وحصولهم على مبلغ 20 ألف جنيه و740 جنيها بدون وجه حق.

البداية عندما تلقت المستشارة عبير جمال رئيس النيابة الإدارية، بلاغا من الشئون القانونية بمديرية الشئون الاجتماعية، بشأن تقرير لجنة فحص الإجازات المرضية، المشكلة بالقرار رقم 2010 فى 14 أغسطس لسنة 2014، بشأن فحص الإجازات المرضية للعاملين بإدارة غرب للشئون الاجتماعية، لتحديد مسئوليتهم، وتبين من خلال الفحص عدم صحة الإجازات المرضية المنسوبة للجهات الطبيبة .

وتبين من تحقيقات النيابة الإدارية، قيام 24 موظفا بإدارة غرب الزقازيق للشئون الاجتماعية ،بالاشتراك مع مجهول فى اصطناع إخطارات لأجازات مرضية منسوب صدورها زورا لجهات طبية متخصصة لكل منهم، واستخدموا تلك الإخطارات لتقديمها إلى جهة عملهم للتستر على واقعة انقطاع كل منهم عن العمل ،وحصولهم على مبالغ مالية بدون وجه حق خلال فترة انقطاعهم عن العمل تقدر بحوالى 20 ألف جنيه و740 جنيه وذلك بدون وجه حق.
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