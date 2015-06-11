محافظ البحر الأحمر يفتتح فرعين للبنك الأهلى فى الغردقة

افتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، فرعين للبنك الأهلى بمدينة الغردقة، للتيسير على العملاء، نظرًا للإقبال الكبير على البنك الأهلى، ويقع أحدهما بشارع الشيرتون بمنطقة السقالة والآخر بجوار مستشفى الغردقة العام.

وأكد محافظ البحر الأحمر ضرورة تقديم الخدمات المختلفة للعميل المتوسط أولا وأيضا إعادة دراسة أماكن الماكينات ليتم تكثيفها على مستوى المحافظة.

وأشار المحافظ فى تصريحات صحفية، إلى أهمية زيادة الأفرع بالمدن الأخرى لخدمة أهالى المحافظة، وتحدث عن مساهمة البنك فى توفير القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإزالة جميع المعوقات التى تواجه المواطن البسيط.

ومن جانبه قال خالد عباس أحد مديرى الأفرع الجديدة، إن البنك يساهم فى تقديم القروض الشخصية للقطاع الحكومى، دون الحاجة لوجود ضامن، وأيضا للقطاع الخاص ويساهم فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء القرى السياحية. كما يقدم خدمات التجزئة المصرفية للأفراد وخدمات التحويلات للعملاء وجميع أنواع الكروت الإلكترونية.

ويعد الفرعان هما الثالث والرابع للبنك بمدينة الغردقة، وسيتم افتتاح فرع خامس بالممشى السياحى خلال الفترة القادمة، ويشمل الفرعان كافة أقسام البنك من محاسبة وخدمة عملاء وتليرات واستقبال.