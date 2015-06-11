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تخريج دفعة جديدة من معهد سيناء العالى للسياحة بحضور سكرتير المحافظة

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تخريج دفعة جديدة من معهد سيناء العالى للسياحة بحضور سكرتير المحافظة تخريج دفعة جديدة من معهد سيناء العالى للسياحة بحضور سكرتير المحافظة
شهد اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء بالنيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حفل تخرج دفعة جديدة من المعهد العالى للسياحة والفنادق برأس سدر.

اقيمت الاحتفالية بمدينة شرم الشيخ، حيث أشارت الدكتور نيرفانا حراز عميدة المعهد إلى أن هذا تقليد سنوى تحرص المحافظة فيه على الاحتفال بابنائها الخريجين، وتكريم الاوائل ومساعدتهم فى الحياة العملية فى المدن السياحية.

وأشار اللواء محمود عيسى خلال الاحتفالية إلى أنه يفخر دائما بأن هذا المعهد موجود على أرض جنوب سيناء، علاوة على مستوى خريجيه المتميز بشهادة سوق العمل، وأن المحافظة تقدم للمعهد كافة أشكال الدعم من أجل تطويره من أجل تدعيم صناعة السياحة فى المحافظة.

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مصر 365