المحكمة تستمع لشهادة مصوري مقتل «شيماء الصباغ»

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، إلى شهادة الشاهد السادس، أسامة همام، مصور جريدة الوطن، في جلسة محاكمة الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ.

حيث سأل دفاع المتهم، جميل سعيد، “هل شاهدت أفراد المباحث يحملون سلاح ناري، فرد الشاهد “نعم كانوا يحملون طبنجاتهم الشخصية”.

وسأل الدفاع “حدد وجه المجني عليها شيماء الصباغ عند مقتلها؟”، فرد همام، “من جهة خلفي من الجهة اليسرى”، وسأل الدفاع “عن أتجاة البلي المطلق”، فرد الشاهد ” من التحرير لطلعت حرب.

فيما قال الشاهد علاء أحمد حسين أحمد، محرر بـ “موقع مصراوي”، ردًا على سؤال عدد طلقات الخرطوش المطلقة، فرد “طلقتين في ألأول ثم طلقتين بعدهما”.

وسأل الدفاع، “هل يمكن تحديد وقت أصابة المجني عليها”، في الطلقتين الثانتين، وسأل الدفاع” حدد وجهة المجني عليها حال أصابتها بالطلق الخرطوش”، فرد “في اتجاة التحرير، كانت بتبدأ تجري”.

واستمعت المحكمة لشاهد الحادي العشر إسلام أسامة أحمد، مصور صحفي في جريدة اليوم السابع، وقال في شاهدته أنه شاهد المجني عليها قبل أصابتها في المسيرة، وسأل الدفاع “ما هي وجهة المجني عليها لحظة أصابتها”، فرد “كانوا واقفين جنب الشركة الجوية الفرنسية، في إتجاة التحرير عكس ميدان طلعت حرب”.

كان المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة احد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى في القضية رقم 805 لسنه 2015 و المقيدة برقم 48 لسنه 2015 والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى مما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين. وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.