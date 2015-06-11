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بالصور.. وزير الداخلية يتفقد معبد الكرنك ويؤكد: مصر آمنة وبخير

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تفقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ظهر اليوم الخميس، معبد الكرنك بالأقصر، للوقوف على الحالة الأمنية داخل المعبد، ومدى قدرة قوات الأمن على إثبات جدارتهم فى مواجهة العناصر الإرهابية، والخارجين عن القانون، وحماية السائحين الذين يزورون المعبد من جميع دول العالم يوميًا.

اليوم السابع -6 -2015

ورافق وزير الداخلية فى جولته اللواء كمال الدالى مساعد الوزير، واللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر، وأكدوا أن القوات نجحت فى إحباط محاولة العناصر الإرهابية دخول معبد الكرنك أمس الأربعاء، وتنفيذ عملية إرهابية ضد السائحين، والمواطنين فى أروقة المعبد.

اليوم السابع -6 -2015

وقال وزير الداخلية من معبد الكرنك، إن بخير وآمنة، ورجال الشرطة قادرون على التحدى، وقادرون على مواجهة الصعاب لحماية المواطنين بكل قوة وحسم، وأنه سيزور المصابين لشكرهم على دورهم البطولى فى ردع الإرهابيين.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015


>- بالصور.. نيابة الأقصر تستمع لأقوال المصابين بحادث الكرنك وتنتظر استقرار حالة الإرهابى.. وفحص الـ"DNA" لأشلاء الإرهابيين لتحديد هويتهما.. والرقيب المصاب فى الحادث: "مش بخاف من حد وراجع لخدمتى"

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مصر 365

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