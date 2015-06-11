بالصور.. وزير الداخلية يتفقد معبد الكرنك ويؤكد: مصر آمنة وبخير

تفقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ظهر اليوم الخميس، معبد الكرنك بالأقصر، للوقوف على الحالة الأمنية داخل المعبد، ومدى قدرة قوات الأمن على إثبات جدارتهم فى مواجهة العناصر الإرهابية، والخارجين عن القانون، وحماية السائحين الذين يزورون المعبد من جميع دول العالم يوميًا.

ورافق وزير الداخلية فى جولته اللواء كمال الدالى مساعد الوزير، واللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر، وأكدوا أن القوات نجحت فى إحباط محاولة العناصر الإرهابية دخول معبد الكرنك أمس الأربعاء، وتنفيذ عملية إرهابية ضد السائحين، والمواطنين فى أروقة المعبد.

وقال وزير الداخلية من معبد الكرنك، إن مصر بخير وآمنة، ورجال الشرطة قادرون على التحدى، وقادرون على مواجهة الصعاب لحماية المواطنين بكل قوة وحسم، وأنه سيزور المصابين لشكرهم على دورهم البطولى فى ردع الإرهابيين.

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