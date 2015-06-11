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سفارة أمريكا بالقاهرة تدين هجمات الكرنك.. وتثنى على دور الشرطة والمواطنين

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سفارة أمريكا بالقاهرة تدين هجمات الكرنك.. وتثنى على دور الشرطة والمواطنين سفارة أمريكا بالقاهرة تدين هجمات الكرنك.. وتثنى على دور الشرطة والمواطنين
أدانت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة بشدة الهجوم الإرهابى الذى وقع فى معبد الكرنك فى الأقصر بالأمس.

وأثنت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة فى بيان على الشرطة والمواطنين الشجعان الذين أحبطوا الهجوم، وأعربت عن تعاطفها مع المصابين.

وأدانت السفارة أيضا الهجوم على قاعدة القوات المتعددة الجنسيات وبعثة المراقبين فى شمال سيناء، وتواصل الولايات المتحدة الوقوف بجانب حكومة وشعبا فى الحرب المتواصلة ضد الإرهاب.

وزير الداخلية يزور معبد الكرنك ويتفقد وضع الأمن بعد يوم من تفجير الأقصر
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مصر 365

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