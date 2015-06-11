أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نقيب الأطباء: ضعف ميزانية معهد القلب تدفعنا لعلاج المرضى على الكراسى

Google+ Print
نقيب الأطباء: ضعف ميزانية معهد القلب تدفعنا لعلاج المرضى على الكراسى نقيب الأطباء: ضعف ميزانية معهد القلب تدفعنا لعلاج المرضى على الكراسى
قال الدكتور خيرى عبد الدايم النقيب العام للأطباء، إن تصريحات المهندس إبراهيم محلب على مستوى منظومة الصحة "من المضحكات المبكيات"، مشيرا إلى أن معهد القلب يعد أحد أعمدة المنظومة فى ، وأن أكبر دليل على كفاءته هو الإقبال عليه، مؤكداً أن من ضعف إمكانياته فى بعض الأوقات يلجئون إلى تقديم الخدمة العلاجية للمرضى وهم جالسين على الكراسى لعدم وجود أسرة تكفى المترددين عليه.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بدار الحكمة، اليوم الخميس، للرد على اتهامات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والدكتور عادل عدوى وزير الصحة: "كنا نتصور أن يحيط رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المعهد باهتمامه، لكننا وجدنا العكس تماما والتشهير بالمعهد والأطباء، ولا نجد أن هناك أى نية جادة نحو تصحيح المنظومة الصحية بعد تلك التصرفات وخاصة بعد البحث عن وجود كبش فداء لذلك".

وأوضح أن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يبلغ عددها 450 مستشفى، و88 مستشفى جامعية، وفى النقابة لديهم 6 آلاف منشأة الصحية، وتساء: "ما الحل لمراقبة كل تلك المؤسسات للتأكد من الخدمة المقدمة للمرضى؟".. وتابع: "هناك خطأ منهجى لضعف الرؤية التى أكدت على عدم صلاحية المسئولين للمناصب التى يتولون زمام أمورها".

وشدد نقيب الأطباء على أهمية وجود نظام إدارى جيد يلتزم به الجميع، مطالبا الوزارة أن تضع منظومة لمكافحة العدوى كما فى باقى دول العالم، حتى يتم التغلب على وجود القطط والحيوانات الضالة بالمستشفيات، مضيفاً: "صحة المواطن ليست من أولويات المسئولين وبالتالى الصرف على الصحة فتات"

واستطرد: "حتى الآن لا نعلم سبل صرف ميزانية الصحة، كان لابد من إعلان ميزانية وزارة الصحة للعام المالى الجديد، قبل اعتمادها بفترة مناسبة حتى يتم طرحها للحوار المجتمعى، وما تسرب عنها يدل على أن الميزانية الجديدة ليست مناسبة، وهو أمر كارثى نظرا لزيادة الأسعار، مقابل الزيادة بنسبة 10% للسكان".

وناشد الوزارة بالاهتمام بالتخطيط ووضع القواعد وتطبيقها ومراقبة الأداء وليس أن يضع الوزير مكتبه فى المستشفيات، مضيفا: " الاهتمام بأكلمه معتمد على الشو الإعلامى بعيدا عن مناطق المواطنين البسطاء بالمناطق الفقيرة".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور