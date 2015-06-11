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مفاجأة.. فيديو للناشطة أسماء محفوظ فى أحراز قضية "التخابر مع قطر"

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مفاجأة.. فيديو للناشطة أسماء محفوظ فى أحراز قضية "التخابر مع قطر" مفاجأة.. فيديو للناشطة أسماء محفوظ فى أحراز قضية "التخابر مع قطر"
استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، فض الأحراز الخاصة بالمتهمة كريمة الصرفى، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".
>اليوم السابع -6 -2015

وفجرت الفيديوهات مفاجأة، وهى ظهور الناشطة السياسية أسماء محفوظ، بأحد المؤتمرات الصحفية المنعقدة عقب نجاح جماعة الإخوان بمجلس الشعب، والذى بُث بقناة الجزيرة القطرية، وقالت أسماء خلال الفيديو: "أنا لم أعرف شيئًا عن جماعة الإخوان المسلمين قبل ثورة 25 يناير، ولكن أثناء الثورة عرفت يعنى إيه إخوان مسلمين، جماعة منظمة ملتزمة قائمة على الدين الصحيح، شباب متربيين".
>اليوم السابع -6 -2015

واحتوت باقى الفيديوهات على أناشيد عن مؤسس الجماعة حسن البنا تحت عنوان "إنه البنا حسن"، و"مناهج تعاليم الإسلام من رسائل الإمام حسن البنا"، وصور شخصية لعدد كبير من القيادات البارزة فى الجماعة، على رأسهم حسن البنا، وسيد قطب، ومحمد بديع، ومهدى عاكف.

ومتهم فى القضية الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرون، وضمت الأحراز عدة فيديوهات خاصة باعتصام ميدان رابعة، ومظاهرات إخوانية ضد ثورة 30 يونيو، وبرامج دينية تحت شعار الإخوان المسلمين.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015


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مصر 365

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