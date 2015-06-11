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"الكهرباء": توقيع عقد تحويل محطتى توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط اليوم

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"الكهرباء": توقيع عقد تحويل محطتى توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط اليوم "الكهرباء": توقيع عقد تحويل محطتى توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط اليوم
يشهد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، التعاقد على عمليتى التربينات البخارية وغلايات استعادة الطاقة لمشروعى تحويل محطتى توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط الغازيتين للعمل بنظام الدورة المركبة.

وقال عسران، فى تصريحات صحفية، إن مشروعى تحويل محطتى توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط الغازيتين للعمل بنظام الدورة المركبة، يأتى ضمن مشروعات الخطة الخمسية 2012-2017 لتدعيم الشبكة الكهربائية لمجابهة الأحمال المتزايدة ولتحقيق التنمية فى كافة المجالات .

وأضاف المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء ، إن قيمة التعاقد لعمليتى التربينات البخارية وغلايات استعادة الطاقة للمشروعين تبلغ حوالى2.454 مليار جنيه، ويقوم بتمويل العمليات كل من بنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامى للتنمية، والصندوق السعودى للتنمية والبنك الأهلى المصرى.

وأكد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر من المخطط الانتهاء من تشغيل مشروعى تحويل المحطتين للعمل بنظام الدورة المركبة فى فبراير 2017 .

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مصر 365

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