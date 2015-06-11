أرابتك: لا توجد تطورات بشأن توقيع العقد النهائى لمشروع المليون وحدة فى مصر

أعلنت شركة أرابتك القابضة الإماراتية، أنه لا توجد أى تطورات تستوجب الإفصاح بشأن توقيع العقد النهائى لمشروع المليون وحدة فى مصر ، وأكدت الشركة فى بيان لها نشر على موقع سوق دبى المالى اليوم- على التزامها الدائم بكافة مبادئ الشفافية بما يتناسب مع القوانين والأنظمة.

يشار إلى أن سهم الشركة ارتفع خلال جلستى البورصة أمس وأول أمس بما يناهز الـ25%، مضيفا إلى قيمته مكاسب سوقية بحوالى 3 مليارات درهم بعد تصريحات وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى بشأن العقد النهائى لتنفيذ مشروع المليون وحدة الذى تبلغ تكلفته 280 مليار جنيه.

وكانت "أرابتك" قد أعلنت فى شهر أبريل الماضى، عن حصولها على موافقة مجلس الوزراء المصرى، على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المؤلفة من 100 ألف وحدة سكنية، بمدينتى العبور، وبدر فى مصر.