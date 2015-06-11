رئيس البنك الدولى حول "حادث الأقصر": نشجب جميع أشكال العنف

قال جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولى، فى تعليق على حادث الأقصر أمس الأربعاء، "نشجب جميع أشكال العنف التى تسير فى اتجاه معاكس تماما لتوجهنا وجهودنا فى مكافحة الفقر المدقع فى العالم.

وأضاف رئيس البنك الدولى "فى الشرق الأوسط أو إفريقيا وفى كل مكان على سطح الأرض لا بد أن نتصدى لجميع أشكال التطرف عن طريق خلق الأمل بمثابرة، فلنستثمر فى جودة التعليم، والمشروعات التى تدعم المرأة وتخلق الوظائف للشباب، الأمل فى مستقبل أكثر إشراقا هو أحد أفضل الحلول لمناهضة التطرف".

يذكر أن كيم قد سافر إلى الأقصر أمس الأربعاء، كما كان مخططا من قبل لبرنامج الزيارة وذلك لتفقد مشروعات البنك الدولى هناك والتى تهدف إلى مساعدة الفقراء.