أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس البنك الدولى حول "حادث الأقصر": نشجب جميع أشكال العنف

Google+ Print
رئيس البنك الدولى حول "حادث الأقصر": نشجب جميع أشكال العنف رئيس البنك الدولى حول "حادث الأقصر": نشجب جميع أشكال العنف
قال جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولى، فى تعليق على حادث الأقصر أمس الأربعاء، "نشجب جميع أشكال العنف التى تسير فى اتجاه معاكس تماما لتوجهنا وجهودنا فى مكافحة الفقر المدقع فى العالم.

وأضاف رئيس البنك الدولى "فى الشرق الأوسط أو إفريقيا وفى كل مكان على سطح الأرض لا بد أن نتصدى لجميع أشكال التطرف عن طريق خلق الأمل بمثابرة، فلنستثمر فى جودة التعليم، والمشروعات التى تدعم المرأة وتخلق الوظائف للشباب، الأمل فى مستقبل أكثر إشراقا هو أحد أفضل الحلول لمناهضة التطرف".

يذكر أن كيم قد سافر إلى الأقصر أمس الأربعاء، كما كان مخططا من قبل لبرنامج الزيارة وذلك لتفقد مشروعات البنك الدولى هناك والتى تهدف إلى مساعدة الفقراء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365