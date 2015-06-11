ملثمات يحملن لافتة "لو قربت ياباشا هنعرفك الجلاشة" فى أحراز التخابر مع قطر

استكملت محكمة جنايات القاهرة، فض الأحراز الخاصة بالمتهمة كريمة الصرفى، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 آخرين، وضم الحرز رقم 760 لسنة 2014.

وضم المجلد الخامس بالحرز 14، صورة لفتايات ملثمات يرتدين الشال الفلسطينى، ولافتة مدون عليها "لو قربت ياباشا هنعرفك الجلاشة"، وصور مظاهرات، واحتوى المجلد السادس على 14 صورة، وصور لأشخاص مرتدين "التلثيمة" الفلسطينية، والمجلد السابع رقم 11 احتوى على مقطع فيديو وملف مجهول، واحتوت الفيديوهات على صورة متهم يرفع إشارة رابعة.

جاء ذلك قبل أن تسلم المحكمة الـ"هارد ديسك" للخبير لعرض محتواه، الذى ضم 15 مجلدا و20 ملفا، إذ احتوى المجلد الأول على صور شخصية للمتهمة، والمجلد الثانى خاص بالجهاز، والمجلد الثالث 18 صورة للمتهم، والمجلد الرابع فارغ.

وعُقدت الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

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