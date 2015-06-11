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مؤتمر طبى للقضاء على "حوادث الطرق" التى تعد ثانى أسباب الوفاة بمصر

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مؤتمر طبى للقضاء على "حوادث الطرق" التى تعد ثانى أسباب الوفاة بمصر مؤتمر طبى للقضاء على "حوادث الطرق" التى تعد ثانى أسباب الوفاة بمصر
يعقد اليوم الخميس مؤتمر طبى بإحدى فنادق القاهرة الكبرى، تحت عنوان "الجديد فى علاج الإصابات المتعددة فى الحوادث"، وذلك تحت إشراف مستشفى الهرم، ويهدف المؤتمر إلى طرق التعامل مع الحوادث والمصابين فى الطرق للحفاظ على صحة المريض، لأن مشكلة الحوداث تعد من أكثر المشاكل المنتشرة فى والتى تعد ثانى أسباب الوفاة بمصر، والتى يصعب التعامل معها.

ومن جانبه أكد الدكتور سيد مجاهد نائب مدير مستشفى الهرم، أن الهدف الرئيسى للمؤتمر هو زيادة الوعى الطبى للأطباء وفريق التمريض، وذلك عن طريق معرفة المعلومات الطبية الحديثة فى المجال الطبى الخاص بالحوادث، والتعرف على كل ما هو جديد فى التعامل مع الإصابات المتعددة الناتجة عن الحوادث، وكيفية استعداد فريق الطوارئ للحفاظ على حياة المواطنين.

وينصح نائب مدير المستشفى، أنه فى حالة التعرض لحادث يرجى الاتصال بالإسعاف لنقله بطريقة سليمة ويجب تجنب تحرك المصاب من قبل الأشخاص المحيطين، وعدم إعطائه أى أطعمة أو مشروبات أو أدوية.

وأوضح د. سيد، أنه فى حالة حدوث الحوادث الجماعية تكون طريقة التعامل معها بشكل مختلف، وذلك عن طريق فريق طبى مدرب للتعامل مع الحوادث الجماعية، وذلك للحفاظ على حياة المواطن.

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مصر 365

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