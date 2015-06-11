إعلام إيران يشكك فى وفاة قائد الجوية السعودية ومصادر يمنية تزعم مقتله

شككت "وكالة فارس" الإخبارية الإيرانية للأنباء شبه الرسمية، فى وفاة قائد القوات الجوية السعودية الفريق ركن محمد بن أحمد الشعلان إثر أزمة قلبية، وزعمت الوكالة نقلا عن مصدر يمنى فى نيويورك مقتل قائد القوات الجوية السعودية الفريق ركن محمد بن أحمد الشعلان فى قاعدة خميس مشيط جاء إثر قصف صاروخ سكود يمنى.

ونقلت الوكالة عن مصدر رفض الكشف عن اسمه، أن الشعلان قضى فى القصف الذى تعرضت له قاعدة الجوية فى خميس مشيط بصاروخ سكود من قبل الجيش اليمنى قبل أيام.

وأعلنت أمس السعودية وفاة قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق ركن محمد بن أحمد الشعلان أثناء رحلة عمل خارج المملكة إثر أزمة قلبية.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قد اعلنت السبت الماضى أن "الدفاع الجوى السعودي" أسقط صاروخ سكود أطلقته القوات اليمنية باتجاه قاعدة جوية فى مدينة خميس مشيط فى محافظة عسير.

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