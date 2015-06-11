غرق لنش سياحي بالبحر الأحمر بعد احتراقه وإنقاذ الطاقم والركاب

غرق لنش سياحي يسمي ”عباسه” بمياه البحر الأحمر بمنطقة شعاب العرق الفقانى، على بعد 20 كيلو متر شرق منطقة الجونة، بسبب ماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران واحتراق اللنش بالكامل فيما تم إنقاذ الطاقم والركاب وعددهم 6 أفراد عن طريق مركب صيد كانت متواجدة في منطقه الحادث.