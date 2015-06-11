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غرق لنش سياحي بالبحر الأحمر بعد احتراقه وإنقاذ الطاقم والركاب

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غرق لنش سياحي بالبحر الأحمر بعد احتراقه وإنقاذ الطاقم والركاب غرق لنش سياحي بالبحر الأحمر بعد احتراقه وإنقاذ الطاقم والركاب

أرشيفية

غرق لنش سياحي يسمي ”عباسه”  بمياه البحر الأحمر بمنطقة شعاب العرق الفقانى، على بعد 20 كيلو متر شرق منطقة الجونة، بسبب ماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران واحتراق اللنش بالكامل فيما تم إنقاذ الطاقم والركاب وعددهم 6 أفراد عن طريق مركب صيد كانت  متواجدة في منطقه الحادث.

تلقي مركز العمليات والطوارئ إخطار من شرطة النجدة بإرسال لنش للتنزه إشارة إستغاثه بإندلاع حريق بداخله بسبب ماس كهربائي وأن الحادث شرق منطقة الجونه بنحو 20 كيلو متر وتمكن الطاقم والركاب الذين علي متن اللنش من القفز في المياه وتمكن طاقم مركب صيد من إنقاذ الطاقم والركاب قبل تعرضهم للغرق وجار تحديد بيانات الناجيين وتحرر محضر بالحادث.

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