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وزير الداخلية يصل الأقصرلمتابعة الإجراءات الأمنية

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وزير الداخلية يصل الأقصرلمتابعة الإجراءات الأمنية وزير الداخلية يصل الأقصرلمتابعة الإجراءات الأمنية

اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية

وصل الى محافظة الأقصر، منذ قليل، اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، لتفقد الحالة الأمنية بالمحافظة بعد يوم واحد من حادث معبد الكرنك الإرهابي.

وقال مصدر أمني بالأقصر، إن الوزير يتفقد موقع الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط معبد الكرنك، كما اأنه سيتفقد الاجراءات الأمنية المتبعة فى مختلف المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة .

ومن المقرر أن يتابع وزير الداخلية، خطة تأمين المناطق الأثرية والسياحية في شرق وغرب مدينة الأقصر، يرافقه خلالها محافظ الأقصر، محمد بدر، وقيادات جهازي الأمن الوطنى والعام.

وسوف يكرم وزير الداخلية- خلال زيارته للأقصر، عددًا من الضباط والأفراد الذين شاركوا في إحباط هجوم الأمس.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يواصل فيه فريق أمني رفيع المستوى، يضم قيادات من مديرية أمن الأقصر وجهازي الأمن العام والأمن الوطني، وشرطتي السياحة والآثار، جهوده لتحديد الجهة التي تقف وراء الحادث.

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