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دليلك لتقوية مناعة طفلك وحمايته من الأمراض

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دليلك لتقوية مناعة طفلك وحمايته من الأمراض دليلك لتقوية مناعة طفلك وحمايته من الأمراض
الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض وانتقال العدوى، وبالطبع فهذا الأمر يتوقف على قدرة جهازهم المناعى على مقاومة الأمراض، وحمايتهم من العدوى.

الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب وسلوك الأطفال وعضو الجمعية المصرية لصحة وسلامة الطفل، يؤكد أن الإسراف فى تناول المضادات الحيوية مع إهمال التغذية السليمة، يعد من أهم الأسباب التى تؤدى إلى ضعف قوة الجهاز المناعى لدى الطفل.

وينصح سالم بعدم الاستسهال فى استخدام المضاد الحيوى لعلاج الأمراض المعدية التى يصاب بها، فهو السبب المباشر لضعف قدرة الجهاز المناعى لديه، وينصح بعدم استخدامها إلا فى حالة التأكد من إصابة الطفل بالالتهابات.

والشق الثانى المساعد على تقوية الجهاز المناعى أو إضعافه هو التغذية، ويشدد طلعت على ضرورة التنبه لنوعية الطعام التى تقدم للطفل وخاصة الطعام الأول، الذى يبدأ من عمر الستة أشهر إلى العامين، وعدم التساهل فى تقديم أنواع الطعام التى لا تفيد فى بناء جسمه، كالحلوى والمشروبات الغازية والأطعمة الجاهزة والمحفوظة.

مع الاعتماد بشكل أكبر على الطعام المعد بالمنزل والخضراوات والفواكه الطازجة، التى تحتوى على نسبة جيدة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لتقوية جهازه المناعى.

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مصر 365