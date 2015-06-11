لو بتعانى من الصداع وشلل الأطراف.. فتش عن التهابات النخاع الشوكى

التهابات النخاع الشوكى

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أسباب الإصابة بالتهابات النخاع الشوكى

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أهم طرق علاج التهاب النخاع الشوكى

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التهاب النخاع الشوكى أحد أمراض المخ والأعصاب التى تصيب الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل عديدة، وهناك بعض الأعراض التى تظهر على الأشخاص نتيجة الإصابة بهذا المرض مثل الهزلان أو شلل بالأطراف.قال الدكتور أحمد عياد أخصائى جراحة المخ الأعصاب، إن التهاب النخاع الشوكى عبارة عن حدوث التهابات بكتيرية أو فيروسية بسائل النخاعى الشوكى أو حدوث رد فعل من الجسم خاصة بعد إجراء عمليات الانزلاق الغضروفى.يستكمل د. عياد قائلا "من أشهر الأسباب التى تؤدى حدوث التهابات النخاع الشوكى وأهمها ":>1)الإصابة بالدرن "السل" وهو نوع من البكتيريا التى تصيب الفقرات بشكل عام وتؤدى إلى حدوث التهابات شديدة تؤثر على النخاع الشوكى، مما ينتج عنها مشاكل مثل الشلل بالأطراف أو عدم القدرة على التحكم فى البول أو البراز .>2)الالتهابات الفيروسية والتى تحدث نتيجة التهابات مزمنة بالنخاع الشوكى وغالبا ما تكون مصاحبة للالتهاب الفيروسى السحائى بالمخ.>3)الالتهابات الناتجة عن حدوث رد فعل عقب إجراء جراحات الانزلاقات الغضروفية وهى أقل أنواع التهابات النخاع الشوكى.ويتابع د. عياد قائلا "هناك بعض الأعراض التى تظهر على الأشخاص نتيجة إصابتهم بالتهاب النخاع الشوكى وأهمها":>1)هزلان.>2) ارتفاع درجة الحرارة .>3)الشعور بالصداع .>4) حدوث شلل فى أحد الأطراف .>5) عدم القدرة فى التحكم فى البول أو البراز .

ويتابع د. عياد "غالبا ما تكون طرق علاج التهاب النخاع الشوكى من خلال علاج دوائى فى بعض الحالات قد يستدعى تدخل جراحى لتخفيف الضغط على النخاع الشوكى".