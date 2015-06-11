قبل رمضان.. اعمل صيانة لكليتك واغسلها بالمياه والعسل

الكلية أحد أعضاء الجسم الهامة، والتى تغسل الجسم من تراكماته السامة، ولولاها لغرق الجسم فى سمومه وأملاحه، وأغلب الصائمين تتأثر كليتهم بشدة لاتباعهم عادات غذائية خاطئة خلال الصيام، كذلك عدم قدرتهم على تعويض كم المياه المطلوب للجسم فى الفترة ما بين الإفطار ووجبة السحور.

وهنا ينصح الدكتور رؤوف أشرف أخصائى أمراض الكلى والمسالك بضرورة أن يبدأ الصائم قبل رمضان فى تنقية وغسيل كليتيه من الرواسب من الأملاح الضارة من خلال بعض المشروبات التى يتضمنها برنامج تنظيف كامل للكليتين ويستغرق حوالى من أسبوع كامل وحتى عشرة أيام.

وهنا ينصح أخصائى الكلى بضرورة أن يبدأ الشخص فى تناول كم مضاعف من المياه يوميا، تصل إلى ما يعادل الـ 5 لترات يوميا، وتكون بشكل طبيعى وغير مركزة فى ساعة معينة من اليوم حتى لا يحدث إدرار غير طبيعى للبول فتضر الكلى بشكل عكسى، إضافة إلى غلى بعض المشروبات الطبيعية التى تغسل الكليتين، مثل مشروب البقدونس والذى يفضل تناول كوب منه صباحا.

إضافة إلى كوب من الماء مضاف إليه ملعقة من العسل النحل الأبيض، والذى ينظف الجسم والكليتين كليا، كما يمكن أيضا للشعير والطعام المسلوق والمشروبات الصحية كمرق الدجاج واللحم دون إضافة الملح، والامتناع التام عن التوابل الحارة، والمخللات، والشاى والقهوة والشيكولاتة.