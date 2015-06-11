المرصد السورى: سقوط طائرة عسكرية نظامية بالريف الغربى لمحافظة السويداء

أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان اليوم الخميس بسقوط طائرة عسكرية تابعة للقوات النظامية قرب منطقة نجران بالريف الغربى لمحافظة السويداء.

وقال المرصد فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم إن المعلومات تضاربت فيما إذا كانت قد سقطت نتيجة عطل فنى أم نتيجة استهدافها من قبل مقاتلى الفصائل الإسلامية والمقاتلة .

وأشار المرصد إلى أن مصير طاقم الطائرة لا يزال مجهولاً حتى الان .

وحسب المرصد ، يشهد الريف الغربى اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل المقاتلة والإسلامية من طرف آخر، فى محاولة من المقاتلين السيطرة على مطار الثعلة العسكرى عند الأطراف الغربية للسويداء والمحاذية لمحافظة درعا.

>