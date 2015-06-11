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البترول : لا صحة لزيادة أسعار البنزين والسولار و21% زيادة ضخ بالمحطات

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البترول : لا صحة لزيادة أسعار البنزين والسولار و21% زيادة ضخ بالمحطات البترول : لا صحة لزيادة أسعار البنزين والسولار و21% زيادة ضخ بالمحطات

أرشيفية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس،  عن زيادة متوسط ضخ البنزين إلى 20 ألف طن يومياً بزيادة نسبتها 21% عن المخطط، وتم زيادة الضخ للسولار ليصل إلى 39.5 ألف طن يومياً بزيادة نسبتها 7%، وأنه لا نية لرفع الأسعار.

وقال وكيل أول وزارة البترول شريف سوسة، في بيان، أنه يتم تغطية احتياجات جميع محافظات الجمهورية بشبكة خطوط أنابيب من كل أنواع الوقود المطلوبة لتلبية كل احتياجات الأنشطة ولتعزيز الأرصدة بمحطات .

وأضاف سوسة أنه تم تخصيص أسطول نقل بالسيارات الصهريجية، إضافة إلى النقل بقطارات السكك الحديد.

وقال إن الكميات المطلوبة للاستهلاك من كل أنواع الوقود متوافرة نظراً لانتظام الإنتاج المحلي من معامل التكرير وانتظام كميات الوقود المستورد، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين غرفة هيئة البترول مع الإدارة العامة لمباحث التموين لإمداد أي منطقة بكميات إضافية.

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