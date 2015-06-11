ننشر حيثيات حبس «إسلام بحيري» 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان

أصدرت محكمة جنح مصر القديمة برئاسة المستشار محمد السحيمى، حيثيات حكمها بمعاقبة الباحث و الإعلامي “إسلام بحيري” بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف، لاتهامه بازدراء الأديان.

قالت المحكمة في أسباب حكمها، بأنه بعد أن أطلعت المحكمة على أوراق القضية، وعلى كافة المستندات الخاصة بالقضية، و الاطلاع أيضاً على ما ورد بكارت الميمورى المقدم من المدعى بالحق المدنى .تبين للمحكمة توافر أركان الجريمة الموسمة فى نص المادة 98 من قانون العقوبات ، وذلك من خلال ما ورد بتسجيلات المتهم بقناة القاهرة والناس المذاعة للكافة ،من إزدراءه للدين الإسلامى ، حينما تعدى على أئمة الإسلام بوصفه لهم بالتخلف والعته والسفه ، بجانب قوله بأن كتب التراث الإسلامى هى سبب وجود ظاهرة الإرهاب فى العالم ، فضلا عن لعن المتهم لثوابت الدين .

وأكدت المحكمة أن تقرير مجمع البحوث الإسلامية أكد بأن ما بدر من قبل إسلام يمثل مساسا للعقيدة الإسلامية وهدماً للدين الإسلامى من أساسه ، بدا من كتاب الله تعالى وسنه نبيه محمد ،وإجتماع علماء ائمة الإسلام ، مما يتضمن تهكماً وتطولاً وسخرية وسب لكافة الائمة ، بالإضافة الى تطوله على علم الحديث الشريف وعلماءه ، مما يهدر هيبه العلماء فى قلوب محبيهم وقطعاً لسلسة نقل العلم من السلف للخلف .

كان محمد عبد السلام عصران، أقام دعوى تحت رقم 6931 لسنة 2015 ضد إسلام إبراهيم بحيرى هلال، إتهمه فيها بإزدراء الأديان ، وإستند فى دعواه على نصوص المواد 98 و160 ،161 من قانون العقوبات .