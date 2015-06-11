شاهد بقضية مقتل "شيماء الصباغ": رأيت الشرطة السرية يحملون الأسلحة

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان وعمرو محمد فوزى صادق، بحضور سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل ويحيى أحمد وأحمد حسين وكلاء النيابة بسكرتارية أحمد فهمى، إلى شهادة شهود الإثبات بقضية محاكمة المتهم بقتل الناشطة "شيماء الصباغ".

واستمعت المحكمة إلى الشاهد "إسلام أسامة" مصور صحفى بجريدة "اليوم السابع، بعد حلفه اليمين، شاهدت المجنى عليها بالمسيرة قبل إصابتها، وأن المجنى عليها لحظة إصابتها كانت تقف بمحيط ميدان طلعت حرب بجوار الشركة الجوية الفرنسية، وكانت تحاول الهرب تجاه ناحية ميدان التحريرـ وظهرها لميدان طلعت حرب.

كما استمعت إلى الشاهد "أسامة محمد" الصحفى بجريدة الوطن، قائلا بعد حلفه اليمين، وإجابة لسؤال المحامى "جميل سعيد" دفاع المتهم عن رؤيته عن وجود شرطة سرية تحمل أسلحة، فأجاب الشاهد نعم كان هناك أفراد مباحث وكان بحوزتهم الاسلحة النارية الخاصة بهم "طبنجات"، وأن طلقات الخرطوش كانت قادمة من خلفى من الجهة اليسرى.

كما استمعت إلى أقوال "علاء أحمد" محرر صحفى بموقع مصراوى، قائلا: إجابة لسؤال الدفاع عن عدد الطلقات الخرطوش التى أطلقها الأمن، فأجاب سمعت صوت أربع طلقات حرطوش طلقتان قبل سقوط "شيماء" وطلقتان بعد سقوطها، وعن تحديد وقت إصابة المجنى عليها، أجاب أن أصابتها كانت من الطلقتين الثانيتين.

كان المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى فى القضية رقم 805 لسنة 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة 2015 والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى مما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين. وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.

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