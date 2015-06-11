أخبار مصر للساعة1.. بعد دعوة "6 إبريل".. "الإفتاء" تحرم العصيان المدنى

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار الهامة، فى مقدمتها رصد لردود الأفعال على الدعوة التى أطلقتها حركة 6 إبريل، للعصيان المدنى اليوم الخميس، والتى أكدت دار الإفتاء فى بيان لها أنها حرام شرعاً لتعطيلها مصالح الناس، فضلاً عما تلحقه بالضرر على الاقتصاد القومى للبلاد.

وواصل "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، تغطيته لتحريات الأجهزة الأمنية وتحقيقات النيابة فى حادث تفجير معبد الكرنك، بمحافظة الأقصر، وزيارة وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار التى أجراها اليوم للمعبد، لتفقد الحالة الأمنية.

بالفيديو.. فشل دعوات 6 ابريل للإضراب .. ومواطن : محدش هيعبركم

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ردا على دعوة 6 إبريل بالعصيان المدنى.. دار الإفتاء: حرام شرعا.. الأزهر: لن يسمعها إلا أصحابها.. عميد أصول الدين: ليس وراءها إلا الخراب.. عضو بهيئة كبار العلماء: الحركة تنفذ أجندات خارجية

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مدير مستشفى الأقصر: مصابا الشرطة حالتهما مستقرة والإرهابى بالعناية المركزة

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قصة المتهم المصاب فى حادث الأقصر الإرهابى.. "على" ينتمى لعائلة إخوانية فى إحدى قرى بنى سويف.. ولديه شقيقان أحدهما سافر ليبيا هربا من الملاحقة الأمنية.. والآخر ألقى القبض عليه لاشتراكه فى أعمال عنف

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صحيفة التليجراف تشجع قراءها على زيارة الأقصر وتؤكد: مصر آمنة

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وصول الضابط فهمى بهجت محكمة الجيزة الكلية والنيابة تتهمه بتسهيل الدعارة

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"القرضاوى" يستثمر 12 مليون دولار فى بورصة الدوحة.. رسالة من شاب إخوانى هرب إلى قطر واكتشف كيف تحولت الدعوة إلى استثمار بالملايين.. ويؤكد: قررت كشف ما جرى وأعرف أنهم سوف يكفروننى

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النقض تؤيد براءة زهير جرانة فى قضية أرض العين السخنة

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ننفرد بنشر حيثيات حكم سجن إسلام بحيرى 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان.. المحكمة: تقرير "البحوث الإسلامية" أكد أن ما فعله يمثل مساسا للعقيدة وهدما للدين.. وتؤكد: تسجيلاته الإعلامية تهدد الأمن والسلم العام

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تداول ورقة إجابة امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة على "فيس بوك"

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رئيس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء مجلس أعلى للمجتمع الرقمى

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المتحدث العسكرى: كمائن بين قرى رفح والشيخ زويد لقطع الإمداد عن الإرهابيين

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تواصل الحرب على الإرهاب فى سيناء.. مقتل 4 تكفيريين وإحباط 3 محاولات إرهابية لاستهداف القوات بمنطقة الشيخ زويد.. القبض على 25 مشتبهًا بهم و85 محكوما عليهم.. وضبط 9 متسللين سودانيين على الحدود مع رفح

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المتحدث العسكرى: قوات حرس الحدود ضبطت 920 بندقية خلال مايو

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الداخلية تعلن إعادة تشغيل محطة مترو السادات قبل بداية شهر رمضان

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10شركات تخصص 25%من إنتاجها لـسوفالدى لعلاج مرضى فيرس سى.. مساعد وزير الصحة للصيدلة:توريد العقار لمراكز الكبد والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى فور إنتاجه.. ومراقبة المواد الخام للتأكد من اعتمادها

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بالصور.. رئيس هيئة قناة السويس يشرح مراحل مشروع القناة للبابا تواضروس

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القوات المسلحة: 56 يوما تفصلنا عن تحقيق حلم مشروع قناة السويس الجديدة

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تداول ورقة إجابة امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة على "فيس بوك"

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>بالفيديو.. فشل دعوات “6 أبريل” للإضراب .. ومواطن : محدش هيعبركم

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