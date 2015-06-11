فزع بين حضور جلسة محاكمة "أنصار بيت المقدس" بعد حدوث ماس كهربائى

انتاب جموع الحاضرين بمحكمة جنايات القاهرة، لحظة فض أحراز أحد المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس"، حالة من الفزع، لحدوث خلل فى محركات "التكييف"، وماس كهربائى داخل قاعة المحكمة، نتج عنه صوت، وقطع لحظى للكهرباء، واستدعت المحكمة خبير متفجرات.

وكشفت الأحراز عن وجود أسلحة، وبنادق آلية، وطلقات خرطوش، وأكثر من خزنة أكدت النيابة العامة للمحكمة استخدامها فى الهجوم على قسم النزهة، واغتيال مرتادى كنيسة الوراق، وأنه لم يتم إحضار أحراز أخرى لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار، فيما نفى المتهم الثانى صحة وجود الأحراز معه.

كان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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