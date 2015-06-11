القوات المسلحة: 56 يوما تفصلنا عن تحقيق حلم مشروع قناة السويس الجديدة

تواصل القوات المسلحة بالتعاون مع الشركات الوطنية المصرية المنفذة لمشروع قناة السويس الجديدة العمل بمعدلات قياسية للانتهاء من ذلك الكيان العملاق ، الذى تم تدشينه فى 5 أغسطس 2014 لتعظيم دور قناه السويس كمركز لوجيستى وصناعى عالمى متكامل إقتصاديا وعمرانياً ولينافس محور قناه السويس عالمياً فى مجال الخدمات اللوجيستيه والصناعات المتطوره والتجاره والسياحه وإستيعاب التوسع الضخم فى حركة التجارة العالمية .

وأعلنت القوات المسلحة أنه قد تم الانتهاء علي أرض الواقع من حفر 230 مليون متر مكعب من أعمال الحفر الجاف بنسبة تنفيذ "100 " % للقناة الرئيسية بطول 35 كم من علامة الكم 60 ترقيم القناة شمالاً حتى علامة الكم 95 ترقيم قناة جنوباً ، وقنوات الاتصال عند علامة الكم ( 65 - 76 - 84 - 89 ) ترقيم قناة بطول "4" كم ، بإجمالى "180" مليون متر مكعب أعمال الحفر الجاف وقد تم الأنتهاء من تنفيذها بنسبة 100 % ايضاً بعد مرور 8 شهور من تاريخ تلقى الأمر من لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بالبدء فى تنفيذ المشروع.

وأوضحت القوات المسلحة أنه قد تم الانتهاء من حفر 50" مليون متر مكعب لتوسعة تفريعة البلاح بطول "10" كم وعرض "61" متر بنسبه تنفيذ100% ليصبح عرضها "312" متر بالإضافة إلى حفر مساطيح شمعات الرباط وتخليق الميول الجانبية للتكسيات والتجهيز الهندسى للكبارى والمعديات وتفريغ أحواض الترسيب فى القناة الرئيسية وتعميق وتوسعة البحيرات الطبيعية بمدينة الإسماعيلية الجديدة .

ويجري حاليا تنفيذ أعمال التدبيش بعد أرنكة أجناب القناة ، حيث تم الانتهاء من 35 كيلو متر طولى من إجمالى المخطط تنفيذه 100 كيلو متر طولى وبنسبة تنفيذ 35% .

وفى إطار التنسيق مع هيئة قناة السويس تم البدء فى أعمال التكريك بعد تدشين المشروع بشهر واحد لتعميق قناة السويس الجديدة بطول "35" كم وزيادة عمق وعرض التفريعة الغربية لجزيرة البلاح بطول 10 كم وتفريعة الدفرسوار وكبريت بطول "27" كم و قنوات الإتصال الاربعة للقناة الجديدة بإجمالى مخطط "250" مليون متر مكعب حفر تحت الماء .

وتعمل حاليا 38 كراكة تمكنت من تكريك "217" مليون متر مكعب حتى الان بنسبة تنفيذ "84.1 % من إجمالى المخطط "258" مليون متر مكعب حيث تم تكريك حوالى "28" كم طولى بأعماق مختلفة بالمناطق المخططة .

>ولنقل وتأمين مرافق الإتصالات - الكهرباء - المياه - الوقود - مياه الرى وتمريرها أسفل قناة السويس الجديدة جارى تنفيذ 30 عداية / سيفون سحاره أسفل قناة السويس الجديدة ، بالإضافة لتأمين تقاطع خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد مع مسار قناة السويس الجديدة كما تم تأمين خطوط الغاز الطبيعية فى مناطق تقاطعها مع الطرق بنسب تنفيذ بلغت 100 % لعدايات كابلات الإتصالات وتأمين خطوط الغاز الطبيعى وسيفونات المياه والوقود ، وفك ونقل خط سكه حديد الفردان ، بينما تم الانتهاء من 90 % من عدايات كابلات الكهرباء ، وبنسبة 59 % من سحارات المياه حيث يجري حاليا انشاء 4 سحارات بقطر 3,2 متر لنقل مياه الرى إلى ترعة سيناء الشرق .

وفى إطار تطوير توسعة الطرق شرق القناة والتي يتم تنفيذها طبقاً لثلاثة أسبقيات الأولى وتشمل تطوير وتوسعة الطريق من كوبرى السلام وحتى سرابيوم ووصلة ( الفردان - الأوسط - سرابيوم ) بإجمالى طول "52.5" كم وجارى تنفيذ ( تشكيل / إحلال الجسر الترابى - طبقة الأساس - الأساس المساعد - الطبقة الرابطة الأسفلتية ) بنسبة تنفيذ 58 % ، اما الأسبقية الثانية فتشمل إنشاء وتطوير طرق ربط المعابر بإجمالى طول 180 كم حيث يجري حاليا تنفيذ تشكيل الجسر الترابى بنسبة تنفيذ 37 % ، كما يتم تطوير وتوسعة طريق الإسماعيلية العوجة بإجمالى طول "211" كم كأسبقية ثالثة ,

وأعلنت القوات المسلحة أن مشروع قناة السويس يتزامن مع إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة "4927" فدان لإنشاء "58" ألف وحدة سكنية ، المرحلة الأولى منها تشمل "34" ألف وحدة سكنية لتكون مجتمع سكنى حضارى متكامل يضم جميع الخدمات لخدمة العاملين بقطاعات التنمية بقناة السويس وسيناء ، حيث تم التعاقد مع "126" شركة والبدء فى التنفيذ وحفر أساسات "585" عمارة , "258" فيلا وصب خرسانة عادية لأساسات "750" عمارة/ فيلا وصب قواعد مسلحة لأساسات "540" عمارة / فيلا وتنفيذ أعمال عزل أساسات "730" عمارة ، وجارى أعمال حوائط وأعمدة "320" عمارة / فيلا، والإنتهاء من صب اعمدة وحوائط بدروم بعدد "185" عمارة وصب اسقف بدروم لعدد "86" عمارة / فيلا وجارى العمل فى اسقف واعمدة الهيكل الخرسانى لعدد "179"عمارة / فيلا .

كما تم الانتهاء من اعمال الخرسانة المسلحة وصب الاعمدة للمبنى الإجتماعى ومبنى المطعم وقاعة الحفلات ومسجد يسع "500" مصلى والبازارات وشاليهات الاقامة ومبنى الجيمانيزيوم والملاعب وحمامات السباحة ومحطة شبكة الغاز والكهرباء ، والبدء فى تنفيذ أعمال شبكة الطرق بالمدينة وجارى التنسيق مع الوزارات المعنية لتوصيل المرافق لمدينة الإسماعيلية الجديدة .

وأكدت القوات المسلحة أن 56 يوما فقط تفصلنا عن تحقيق حلم قناة السويس الجديدة ، الذى لطالما راود خيال المصرين وينتظرة الكثيرون من حولنا فعلى مر الزمان كانت قناة السويس وستظل شاهدة على ارادة المصريين ليثبتوا من خلالها للعالم انهم قادرون على قهر الصعاب وصنع المعجزات فهم يسابقون الزمن من أجل مستقبل أفضل للقادم من الاجيال عبر قناة السويس الجديدة ذلك الشريان الحيوى الهام الذي سيضخ دما جديدا وحياة أفضل إلى مصرنا الغالية .

>