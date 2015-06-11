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وصول الضابط فهمى بهجت محكمة الجيزة الكلية والنيابة تتهمه بتسهيل الدعارة

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وصول الضابط فهمى بهجت محكمة الجيزة الكلية والنيابة تتهمه بتسهيل الدعارة وصول الضابط فهمى بهجت محكمة الجيزة الكلية والنيابة تتهمه بتسهيل الدعارة
وصل منذ قليل الرائد فهمى بهجت إلى محكمة الجيزة الكلية، لنظر تجديد حبسه على خلفية اتهامه بتكوين دعارة داخل شقته بشارع البحر الأعظم، كما وصلت الفتاة المتهمة فى القضية لنظر تجديد حبسها.

وكانت نيابة الجيزة برئاسة المستشار محمود عابدين قد وجهت للضابط تهمتى تسهيل دعارة وإدارة مسكن للأعمال المنافية للآداب، بينما تم توجيه للفتاة تهمة ممارسة الدعارة .

وكشفت التحريات والتحقيقات بالقضية أن الضابط المتهم يدير شقته لعرض لقاءات بين أشخاص لممارسة الدعارة، وأن الفتاة اعترفت أمام النيابة أنها تلقت اتصالا من صديقها يطلب مقابلتها أمام شقة الضابط لمشاهدة شقة سكنية ينوى شراءها، وأن التحريات أثبتت تردد عرب وخليجيون على شقة المتهم، وتم ضبط 1400 جنيه بحوزة الضابط والفتاة 500 جنيه بداخل الشقة، وكان المتهمون يرتدون ملابسهم أثناء القبض عليهم.


>ننفرد بأول تصريحات من الضابط المتهم بالدعارة.. فهمى بهجت: خيرونى بين الاستقالة أو القضية.. وتلقيت تهديدا بعدم عقد مؤتمر لتعدى محامى على أمين شرطة.. والآداب ضبطت رجلا وزوجته و"عذراء" حضروا لشراء شقتى
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مصر 365

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