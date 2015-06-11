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موظف يقتل زوج أخته بسبب معاتبته على طردها من المنزل ببولاق الدكرور

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موظف يقتل زوج أخته بسبب معاتبته على طردها من المنزل ببولاق الدكرور موظف يقتل زوج أخته بسبب معاتبته على طردها من المنزل ببولاق الدكرور
لقى مسن مصرعه على يد شقيق زوجته بسبب مشاجرة نشبت بينهما لخلافات على قيام المجنى عليه بطرد زوجته من المنزل ببولاق الدكرور.

تلقى اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم هانى الحسينى، يفيد بوفاة مسن يدعى "م.إ" 70 سنة بسبب مشاجرة مع شقيق زوجته، عندما ذهب لمعاتبته لطرد شقيقته، فسدد له طعنة نافذة أودت بحياته.

وبانتقال الرائدين محمد جمال وطارق مدحت معاونى قسم بولاق، تبين صحة الواقعة وقيام المتهم الموظف بالهروب بعد تعديه على المجنى عليه، تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وأمر بسرعة ضبط المتهم.

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